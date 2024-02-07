Стала известна окончательная дата открытия ТЮЗа в Омске

В министерстве культуры Омской области озвучили сроки открытия ТЮЗа после масштабной реконструкции. Ранее сообщалось лишь, что театр будет готов принять зрителей в 2024 году, без конкретной даты. По обновлённым данным от Минкульта, открытие запланировано на осень.
Напомним, что по первоначальному замыслу завершить реконструкцию планировалось в декабре прошлого года. Однако в ходе ремонта вскрылись дополнительные виды работ, которые не вошли в первоначальный проект. Кроме того, объёмы демонтируемого материала почти в семь раз превысили запланированный.
В связи с этим в проектную документацию уже по ходу работ были внесены изменения, а сроки завершения строительства сдвинулись. Основной объём работ по капитальному ремонту уже выполнен. Театру предстоят чистовые работы и оснащение помещений.