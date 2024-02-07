Стала известна окончательная дата открытия ТЮЗа в Омске

Напомним, что по первоначальному замыслу завершить реконструкцию планировалось в декабре прошлого года. Однако в ходе ремонта вскрылись дополнительные виды работ, которые не вошли в первоначальный проект. Кроме того, объёмы демонтируемого материала почти в семь раз превысили запланированный.