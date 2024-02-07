Школьников Узбекистана научат правильно питаться и заботиться о своем здоровье

«Маршруты здоровья» являются обновленной версией программы о правильном питании, которая реализовывалась в школах Узбекистана в 2013—2018 годах.
Программа ориентирована на детей 7−8 лет и включена в базовый учебный курс «Естественные науки». В текущем учебном году она охватит 35 школ в Андижане, Бухаре, Карши, Намангане, Нукусе, Самарканде, Фергане и Ташкенте.
Основой программы стали 30 интерактивных презентаций, викторины, тесты и забавные видео, с помощью которых педагоги в течение учебного года будут проводить внеурочные занятия со своими учениками.
О правильном питании и здоровом образе жизни детям расскажут два сказочных персонажа. Вместе с ними ребята пройдут по «Маршрутам здоровья», чтобы узнать о том, как и почему нужно заботиться о своем организме, расти сильными и крепкими. Кроме того, инициаторы проекта сделали фокус на знакомство с традициями и обычаями национальной кухни.
Отметим, что запуск программы в рамках своей глобальной инициативы предложила компания «Нестле Фуд», она внедряется при поддержке Министерства дошкольного и школьного образования.