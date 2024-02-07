Школьников Узбекистана научат правильно питаться и заботиться о своем здоровье

О правильном питании и здоровом образе жизни детям расскажут два сказочных персонажа. Вместе с ними ребята пройдут по «Маршрутам здоровья», чтобы узнать о том, как и почему нужно заботиться о своем организме, расти сильными и крепкими. Кроме того, инициаторы проекта сделали фокус на знакомство с традициями и обычаями национальной кухни.