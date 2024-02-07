Хабаровские хирурги увеличили число операций при лор-патологиях

По мнению врача-фониатра Алины Савенок, проблемы со здоровьем горла иногда могут незаметно развиваться длительное время, поэтому важно, чтобы пациенты были внимательны к своему состоянию здоровья. Например, основные симптомы ЛОР-патологии гортани могут включать в себя осиплость голоса, першение, ощущение инородного тела в глотке, а также трудности с глотанием или дыханием. При наличии таких симптомов важно незамедлительно обратиться к отоларингологу и, при необходимости, пройти эндоскопическое обследование.