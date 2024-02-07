Хабаровские хирурги увеличили число операций при лор-патологиях

В Хабаровском филиале Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России расширяется спектр хирургических вмешательств с применением CO2-лазерной технологии. Это направление развития медицинской практики имеет ключевое значение для достижения целей национального проекта «Здравоохранение». Увеличение числа уникальных операций по удалению как доброкачественных, так и некоторых видов злокачественных опухолей отражает стремление к улучшению качества медицинской помощи и повышению доступности современных технологий лечения.
Единственные на Дальнем Востоке хирурги владеют передовыми методиками лечения, освоенными несколько лет назад. В настоящее время они систематически расширяют свои возможности, увеличивая число проводимых операций. Пациенты, страдающие патологиями гортани, пазух носа и другими заболеваниями оториноларингологического профиля, прибывают в филиал из различных регионов ДВ. Благодаря оперативной работе врачей, потребности региона по лечению таких заболеваний удовлетворяются.
— В 2021 году провели 37 операций, в 2022 — 60, а в 2023 — 73. Планируем увеличить число операций и в этом году. Углекислотный лазер меньше травмирует ткани, что способствует быстрому восстановлению пациентов и снижает риск осложнений. Благодаря поддержке федеральных властей, в том числе Владимира Путина, высокотехнологичная медицинская помощь становится доступнее, — сказал директор хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, врач-хирург Сергей Хорук.
По мнению врача-фониатра Алины Савенок, проблемы со здоровьем горла иногда могут незаметно развиваться длительное время, поэтому важно, чтобы пациенты были внимательны к своему состоянию здоровья. Например, основные симптомы ЛОР-патологии гортани могут включать в себя осиплость голоса, першение, ощущение инородного тела в глотке, а также трудности с глотанием или дыханием. При наличии таких симптомов важно незамедлительно обратиться к отоларингологу и, при необходимости, пройти эндоскопическое обследование.