Две жительницы Дудинки превратили свои квартиры в «резиновые» и попали под следствие

Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, нарушения выявил участковый, который и сообщил о них в миграционное подразделение.
Полицейские выяснили, что в первом случае 47-летняя жительница дома на улице Ленина прописала у себя восемь иностранцев. Еще одна 29-летняя женщина, проживающая на улице Линейная, «подселила» к себе 28 человек. За каждого прописанного они получали по 20 тысяч рублей, собрав в общей сложности 160 и 560 тысяч рублей соответственно. Правоохранители уже выписали людей из «резинового жилья».
На владелиц квартир завели уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания». Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.