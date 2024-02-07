Две жительницы Дудинки превратили свои квартиры в «резиновые» и попали под следствие

Полицейские выяснили, что в первом случае 47-летняя жительница дома на улице Ленина прописала у себя восемь иностранцев. Еще одна 29-летняя женщина, проживающая на улице Линейная, «подселила» к себе 28 человек. За каждого прописанного они получали по 20 тысяч рублей, собрав в общей сложности 160 и 560 тысяч рублей соответственно. Правоохранители уже выписали людей из «резинового жилья».