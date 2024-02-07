В Омске открыли вакансию для водителя категории Е с зарплатой в 300 тыс. рублей

Аналитики «Авито Работа» назвали три самые высокооплачиваемые вакансии в Омске в феврале.
На первом месте оказалась должность водителя категории Е. Ему предлагают зарплату до 300 тыс. рублей, а также сменный график работы и премии. Водитель должен иметь опыт работы на междугородних рейсах более года.
На втором месте расположилась должность менеджера по продажам. Риелторская компания предлагает зарплату до 250 тыс. рублей в месяц. График 5 на 2. Доход будет зависеть от количества клиентов.
Третье место — зубной техник. Зарплата от 150 до 250 тыс. рублей. Для этой работы, правда, необходимо проживать в Тюмени. Работать соискатель будет в лаборатории.