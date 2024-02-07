Прослужат еще 10−15 лет: директор ТТУ Самара Михаил Ефремов рассказал о реновации старых чешских трамваев

— На самом деле конструкция тележки от «Татры T3» зарекомендовала себя как очень надежная и оптимальная с точки зрения эксплуатации. Это тот случай, про который говорят: «Лучшее — враг хорошего». Современные низкопольные трамваи — конечно, более комфортные, но они более чувствительны к различным погодным катаклизмам, так как механизмы располагаются очень близко к поверхности земли, где могут быть снег, вода, лед и т. п. Таким образом, обновленные вагоны будут частично низкопольными — это компромисс между, с одной стороны, современными требованиями к комфорту и к доступности для людей с ограниченными возможностями передвижения, и с другой стороны — надежностью эксплуатации, — объяснил «КП-Самара» Михаил Ефремов.