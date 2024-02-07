Прослужат еще 10−15 лет: директор ТТУ Самара Михаил Ефремов рассказал о реновации старых чешских трамваев

Ближайшей весной в Самаре могут появиться «реновированные» трамвайные вагоны. Это те же самые старые добрые «Татры», но в новом, неузнаваемом обличье. Подробности «КП-Самара» рассказал директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.
«Лучшее — враг хорошего»
— Сейчас мы отправили в Белоруссию на предприятие «Белкоммунмаш» две тележки от старых «Татр». Мы их у себя починили, поставили новый современный двигатель, работающий на переменном токе, и отправили в Минск. Чтобы там сотрудники создавали новый кузов не по чертежам, а имея перед собой реальную тележку. Для них это тоже новый опыт, так что нужно «набить руку», — пояснил Михаил Ефремов.
Новые двигатели, произведенные на Псковском электромашиностроительном заводе, рассчитаны на современные низкопольные трамваи. Но все старые «Татры» — высокопольные. Поэтому в обновленных вагонах низкий пол будет только в центральной части салона — как в белорусских вагонах предыдущей модификации, которые ездят по Самаре уже несколько лет.
— На самом деле конструкция тележки от «Татры T3» зарекомендовала себя как очень надежная и оптимальная с точки зрения эксплуатации. Это тот случай, про который говорят: «Лучшее — враг хорошего». Современные низкопольные трамваи — конечно, более комфортные, но они более чувствительны к различным погодным катаклизмам, так как механизмы располагаются очень близко к поверхности земли, где могут быть снег, вода, лед
Вдвое дешевле новых трамваев
Новый кузов будет выглядеть, как у современных полностью низкопольных трамваев БКМ, часть из которых уже вышла на линию в Самаре. Предполагается, что вся партия из 12 новых вагонов должна прибыть на берега Волги из Минска уже в ближайшее время. Что же касается реновированных трамваев, то два опытных образца, согласно условиям контракта, должны доехать до Самары к 31 марта 2024 года.
Предполагается, что как только все технологические процессы будут отработаны, новые кузова будут ставить на старые тележки уже непосредственно в Самаре, на площадке Северного трамвайного депо.
Подобная глубокая модернизация старых трамваев — это более экономичный способ обновления подвижного состава.
— Если полностью новый трамвай сейчас стоит 83 миллиона рублей, то новый кузов обходится в 41 миллион, то есть вдвое дешевле. А учитывая, что старые тележки — проверенные и надежные, такие реновированные трамваи смогут ездить по улицам Самары еще 10−15 лет, — уверен Михаил Ефремов.
Ранее руководитель ТТУ прокомментировал предложения самарцев продлить ряд трамвайных маршрутов. По мнению директора предприятия, это только ухудшит существующую ситуацию.