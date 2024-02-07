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Казань попала в десятку мест, которые хотят посетить россияне

Возглавила рейтинг Камчатка.
Источник: Официальный портал администрации Казани

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip, Казань включена в десятку наиболее желаемых для посещения мест среди россиян. 7,6% опрошенных выразили желание посетить столицу Татарстана.

Лидером рейтинга стала Камчатка, выбранная более чем четвертью респондентов. За ней следуют такие известные природные достопримечательности, как Байкал и Алтай, выбранные 28,7% и 22,8% участников опроса соответственно.

В список также вошли Калининград, Владивосток, Мурманск, Сахалин, Карелия и Дагестан, демонстрируя разнообразие интересов путешественников в пределах страны. Помимо этих мест, участники опроса выразили интерес к Кавказским Минеральным Водам, Екатеринбургу, Санкт-Петербургу, Сочи, Якутии, Нижнему Новгороду, Новосибирску, Чечне, Курильским островам и Волгограду.

Ранее мы писали, что Казань заняла девятое место в рейтинге самых популярных российских городов для отельного отдыха в феврале, согласно данным сервиса бронирования ТВИЛ. РУ. Столица РТ заняла девятое место.

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