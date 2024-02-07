Новым директором пермского «Дворца молодежи» назначили Анастасию Добренко

Новым директором МАУ «Дворец молодежи» в Перми назначили Анастасию Добренко. Она подтвердила «Комсомолке» свое назначение и подписание трудового договора. Пост директора учреждения культуры Анастасия Юрьевна займет 7 февраля.
Анастасия Добренко родилась и выросла в Соликамске. В родном городе окончила пединститут в 1998 году. Много лет отдала движению студотрядов Прикамья. Последним местом ее работы было региональное правление «Российских студенческих отрядов», где она занимала пост заместителя руководителя.
До этого, с 9 января, исполняющим обязанности директора «Дома молодежи» в Перми был Александр Миков. В декабре 2023 года пост директора покинула Екатерина Бокова.
«Комсомолка» поздравляет Анастасию Добренко с вступлением в новую должность и желает успехов на новом поприще.