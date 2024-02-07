Новым директором пермского «Дворца молодежи» назначили Анастасию Добренко

Анастасия Добренко родилась и выросла в Соликамске. В родном городе окончила пединститут в 1998 году. Много лет отдала движению студотрядов Прикамья. Последним местом ее работы было региональное правление «Российских студенческих отрядов», где она занимала пост заместителя руководителя.