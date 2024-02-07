Причины инсульта у пермяков определит нейросеть

— Наши неврологи обладают огромным опытом, у них «насмотрен» глаз, и зачастую предположения лечащего врача подтверждаются дополнительными исследованиями. Однако этот опыт требует систематизации, для чего создается нейросеть. В данный момент нейросеть накапливает базу данных изображений. Закономерности очевидны, и искусственный интеллект уже может давать подсказки с высокой долей вероятности о причине произошедшего инсульта. Так что мы сможем сделать диагностический акцент в наиболее вероятном направлении. Это позволит нам более эффективно работать, — подытожил профессор Кулеш.