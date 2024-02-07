Причины инсульта у пермяков определит нейросеть

У каждого четвертого человека, перенесшего ишемический инсульт, сосудистая катастрофа происходит повторно, говорят врачи. Во многом это случается из-за того, что при лечении не удается установить конкретную причину патологии и, соответственно, назначить эффективную профилактику.
Разумеется, пациентам, перенесшим инсульт, проводят комплекс исследований: КТ или МРТ головного мозга, визуализацию сосудов головного мозга, УЗИ сосудов шеи, сердца, артерий и вен, электрокардиографию… Но, по словам заведующего отделением неврологии пермской ГКБ № 4 профессора Алексея Кулеша, в 40 процентах случаев все эти исследования не дают четкого ответа о причине инсульта.
— Проведенный комплекс исследований дает нам право поставить диагноз — ишемический инсульт, определить зону некроза головного мозга, но без понимания причины, — говорит Алексей Кулеш. — Поэтому неврологи активно ищут инструменты, чтобы в течение госпитализации найти возможность все же установить причину произошедшей сосудистой катастрофы.
Сто причин для инсульта.
Дело в том, что к ишемическому инсульту могут привести около 100 причин. И если неверно классифицировать заболевание и его причину, то подобрать оптимальную профилактику не получится и пациенту может грозить повторный инсульт.
— Системного, признанного всеми специалистами анализа сопоставления формы очага и причины сосудистой катастрофы в мире не существует. Поэтому у нас родилась идея создать собственную базу изображений очагов ишемического инсульта и с помощью искусственного интеллекта попытаться их объединить по идентичным признакам, — рассказал профессор Кулеш.
Врачи ГКБ № 4 совместно со специалистами пермского филиала Высшей школы экономики второй год занимаются разработкой и обучением нейросети, которая будет способна проанализировать закономерности протекания инсультов у пациентов.
Нейросеть создается «с нуля».
— Это первая попытка в мире создания такой системы — открытой информации об аналогичных проектах нет, — сообщили в Минздраве Пермского края. — Пермские IT-специалисты создают нейросеть «с нуля». Уже есть прототип бота, врачи из разных российских клиник активно отправляют снимки очагов инсульта с подтвержденной причиной его возникновения в базу данных для обучения искусственного интеллекта. Таких изображений загружено уже более тысячи.
— Наши неврологи обладают огромным опытом, у них «насмотрен» глаз, и зачастую предположения лечащего врача подтверждаются дополнительными исследованиями. Однако этот опыт требует систематизации, для чего создается нейросеть. В данный момент нейросеть накапливает базу данных изображений. Закономерности очевидны, и искусственный интеллект уже может давать подсказки с высокой долей вероятности о причине произошедшего инсульта. Так что мы сможем сделать диагностический акцент в наиболее вероятном направлении. Это позволит нам более эффективно работать, — подытожил профессор Кулеш.
Сейчас идет переход на следующий этап — в нейросеть загружаются снимки инсультов без установленной причины, и искусственный интеллект пытается их анализировать и классифицировать.