Голубые озера под Казанью облагородят по экологическим нормам

Природная территория вблизи поселка Щербаково в скором времени станет неузнаваемой. Голубые озера облагородят с учетом экологических норм и создадут все условия для отдыха на их берегах.
Доходы меньше, зато по закону
Костры, мусор, неконтролируемый заезд на территорию Голубых озер — все это вынудило власти взяться за благоустройство и оздоровление природной территории. Что нужно принимать какие-то меры, поняли в постковидный период. У людей стало меньше возможностей ездить по другим странам, а отдыхать-то хочется. Голубые озера оказались самой близкой к Казани локацией, куда и хлынул поток горожан.
Государственный природный заказник регионального значения «Голубые озера» создан в 1994 году. Расположился он на окраинах поселков Щербаково и Крутушка Авиастроительного района города. Здесь особенная вода — холодная, минерализованная, с высокой степенью прозрачности. Таких водоемов по России мало, это уникальное место. В заказнике охраняют не только воду, но и лесные угодья, в том числе краснокнижные растения.
Академией наук была названа страшная цифра. За последнее время с карты Татарстана исчезло 3133 озера. Сегодня антропогенная нагрузка на Голубые озера достигает восьми тысяч человек в день. И в основном она приходится на территорию малых Голубых озер, хотя сама природная площадка равна 20 гектарам. Вот и решили в дирекции по природным территориям Института развития городов РТ распределить туристов по всему природному парку.
«Если нет организованного регулируемого туризма, начинается хаос, который ведет к потере всего комплекса, — говорит Оксана Саргина, руководитель дирекции. — Мы предлагаем свое видение единой концепции территории через развитие туризма на Голубых озерах, где главным элементом является созерцание природы. Ты приезжаешь в лес, чтобы увидеть эти деревья, а не срубать их для костра и не оставлять кучу мусора».
После победы Татарстана во всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив лучших практик социально-экономического развития регионов Голубые озера были включены в территорию развития Казанки.
Над проектом работала большая группа специалистов Института развития городов РТ, представители Минэкологии и Минлесхоза республики, Госкомитета РТ по биоресурсам, архитекторы и ученые. Вместо купания, шашлыков и бань в бочках — оздоровительный отдых и экопросвещение. Малый бизнес в результате всех этих изменений тоже пострадал. Предприниматель и блогер Булат Закиров имел на озере прокат сапбордов. Он долго боролся с дирекцией, не желая покидать насиженное хлебное место. В итоге ему все же пришлось переместиться на Казанку.
«Да, сегодня я стал зарабатывать меньше, зато все по закону…», — отмечает бизнесмен.
Ждем изменений
Что же будет представлять собой территория Голубых озер? Зайти сюда можно будет через эковорота, которые расположатся в трех местах: на территории Авиастроительного района, у моста М-7 (здесь организуют парковку на 70 машино-мест) и возле поселка «Крутушка» (с парковкой на 126 мест). Здесь посетители смогут взять на прокат велосипеды и лыжи — в зависимости от сезона. Эковорота будут подсчитывать количество посетителей и сообщать туристам о том, что они находятся на охраняемой природной территории. Сегодня многие и не знают об этом.
Выделили девять зон: Большое Голубое озеро оборудуют платформами для созерцания и построют новые пирсы. Кроме того, неподалеку, на Казанке, появится лодочная станция, которая свяжет два водоема друг с другом.
На обновленных Голубых озерах появится сразу пять благоустроенных купелей для круглогодичного погружения в ледяную воду.
«Зона соединения Малого и Большого озера. Она неочевидна для человека, который гуляет по Большому озеру. Ты никогда не догадаешься, что, пройдя вперед, сможешь перейти на другую часть озера, — пояснила Саргина. — Для того чтобы нога туриста ступила сюда, на данной территории установят образовательную навигацию и реконструируют мостики».
Мостики восстановят на территории рядом с мостом М-7 через Казанку, установят входные ворота на территорию малых озер. Существующая асфальтовая дорога останется нетронутой, по ней проложат велодорожки. Неподалеку расположится модульный инфоцентр с картами и велопрокатом.
В зоне с проточным озером больше не будет никаких купаний. Спуски к воде демонтируют, а созданные площадки будут предназначены исключительно для созерцания. Берег засадят кустарниками. По замыслу это будет естественный барьер между берегом и озером, что должно остановить людей, желающих купаться в привычном месте. Зону, где разводили костры, засыпят. Чуть дальше, возле реки Казанки, появятся второй пирс и пункт проката инвентаря. Сейчас там каменный спуск.
Бывшую парковку преобразуют в зону лектория и общественного питания. Территория превратится в «экопросветительскую точку».
На Малом Голубом озере уберут деревянный забор, кабинки и столики, а на их месте высадят кустарники.
По словам соучредителя и главного архитектора компании «Мириада групп» Виталия Волкова, место для купания все же найдется. Пять купелей будут стоять на истоках трех озер — Большого Голубого, Проточного и Малого Голубого. Первая задача — берегоукрепление, установка габионов, наполненных камнями. «Это создаст новые живописные истоки», — заверил Волков. В дальнейшем там установят запруды для небольшого повышения уровня воды.
А все для того, чтобы на озерах формировалась приятная гладь. Дно в местах погружения выложат камнями, возле всех купелей появятся кабинки для переодевания и зоны отдыха. К воде будут вести деревянные настилы. Старые купели также будут работать до того момента, пока не откроются новые. В некоторых местах при благоустройстве территории нашли мельничные жернова. Планируется поднять исторические артефакты прямо на берег.
Для удобства туристов сейчас разрабатывается аудиогид: находясь в той или иной локации, можно будет слушать рассказы экскурсоводов.
Как прежде, уже не отдохнем…
Работы на Голубых озерах начались еще в прошлом году. На Большом Голубом озере закончили берегоукрепление, построили визит-центр. Потрачен 131 миллион рублей. Еще 329 миллионов пойдет на строительство купелей, демонтаж прежнего оборудования, освещение, обустройство визит-центра и другие работы, основная часть которых должна завершиться в этом году.
«Экологический туризм — это природная составляющая, правильный режим управления и инфраструктура, — говорит Оксана Саргина. — Если все это соединить, получится уникальный продукт. В нашем регионе не принято постановление и нет никаких правил о взимании платы с населения за вход на природные территории, в отличие от той же Карелии. Там вход платный — 100 рублей. У нас это не планируется».
Не хотят сюда пускать и малый бизнес. Единственное, что тут дозволено, это аренда оборудования, экскурсионная деятельность и питание.
Пока же местные жители жалуются, что в результате благоустройства перекрывается доступ к озерам. Возможно, только на время строительства. Дирекция по природным территориям Института развития городов РТ занималась также обустройством территории возле Юрьевских пещер. Там появилось освещение, проложены тропки над землей. И эти нововведения понравились не всем. Во многом потому, что это исключает прежний привычный формат отдыха с палаткой и разведением костра.
Оксана Саргина отмечает, что в результате работ на Голубых озерах формат отдыха для туристов также изменится. К примеру, полюбившейся многим бани на берегу водоема уже не существует. Однако за счет того, что антропологическая нагрузка на объект будет распределена по всем 2000 гектаров, количество отдыхающих увеличится. Правда, с парковкой будет напряженно: на восемь тысяч предполагаемых посетителей в день на стоянках будет не больше 200 мест для автомобилей.