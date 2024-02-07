Голубые озера под Казанью облагородят по экологическим нормам

Что же будет представлять собой территория Голубых озер? Зайти сюда можно будет через эковорота, которые расположатся в трех местах: на территории Авиастроительного района, у моста М-7 (здесь организуют парковку на 70 машино-мест) и возле поселка «Крутушка» (с парковкой на 126 мест). Здесь посетители смогут взять на прокат велосипеды и лыжи — в зависимости от сезона. Эковорота будут подсчитывать количество посетителей и сообщать туристам о том, что они находятся на охраняемой природной территории. Сегодня многие и не знают об этом.