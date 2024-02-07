С 1 сентября 2025 года школьников Башкирии ждет новый предмет

Об этом в Госсобрании — Курултае региона, на заседании комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий сообщил министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.
«Это очень важно сейчас, — заявил он. — Авторский коллектив министерства образования и науки РБ подобран. До 1 апреля мы должны представить рукопись учебника по курсу “История родного края. Башкортостан” для дальнейшей работы по включению его в федеральный перечень учебников. Указанный курс планируется ввести с 1 сентября 2025 года».
Изучать новый предмет будут школьники пятых-седьмых классов, уточнили Башинформу в минобрнауки региона.
Как сообщал ранее Башинформ со ссылкой на Башстат, в 2022/2023 учебном году в республике работали 1 304 общеобразовательные организации (1 303 дневных и одна вечерняя), с общим контингентом обучающихся 519,7 тысячи человек. Из них в гимназических классах по программам повышенного уровня обучались 51,6 тысячи учащихся, в лицейских классах — 43,5 тысячи, в классах с углубленным изучением отдельных предметов — 14,3 тысячи учащихся.
Основная часть школьников получала образование в государственных и муниципальных школах, услугами 10 частных школ пользовались 1 777 учащихся (0,3% от общей численности обучающихся).
Преподавание в общеобразовательных организациях ведется на русском, башкирском, татарском, чувашском, удмуртском языках. Кроме того, марийский, мордовский, удмуртский, чувашский, немецкий, латышский языки изучаются как предмет.