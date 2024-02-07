С 1 сентября 2025 года школьников Башкирии ждет новый предмет

Как сообщал ранее Башинформ со ссылкой на Башстат, в 2022/2023 учебном году в республике работали 1 304 общеобразовательные организации (1 303 дневных и одна вечерняя), с общим контингентом обучающихся 519,7 тысячи человек. Из них в гимназических классах по программам повышенного уровня обучались 51,6 тысячи учащихся, в лицейских классах — 43,5 тысячи, в классах с углубленным изучением отдельных предметов — 14,3 тысячи учащихся.