«Две скорые застряли!»: жители всех районов Уфы закидали власти фотографиями заснеженных улиц

Сейчас на улицах столицы работают 300 единиц техники. Однако жизни уфимцев проще не становятся. Люди с трудом добираются до магазинов, на тротуарах складируется снег, а во дворах застревают экстренные службы. И это происходит повсеместно, во всех районах столицы. Кроме того, люди недовольны еще и тем, что частники тоже не убирают свои территории. Иногда же бывают случаи, когда уборка проходит настолько формально, что становится только хуже.