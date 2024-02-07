«Две скорые застряли!»: жители всех районов Уфы закидали власти фотографиями заснеженных улиц

Напомним, ранее Ратмир Мавлиев написал пост о многочисленных жалобах и отправил жителей разбираться с УК, так как это их зона ответственности, с которой управляющие компании, очевидно, не справляются. По результатам последней проверки, сообщил мэр столицы, за 3 дня было выявлено 350 нарушений по уборке осадков.
Сейчас на улицах столицы работают 300 единиц техники. Однако жизни уфимцев проще не становятся. Люди с трудом добираются до магазинов, на тротуарах складируется снег, а во дворах застревают экстренные службы. И это происходит повсеместно, во всех районах столицы. Кроме того, люди недовольны еще и тем, что частники тоже не убирают свои территории. Иногда же бывают случаи, когда уборка проходит настолько формально, что становится только хуже.
«Трактор проехал и завалил все выезды из дворов. Теперь невозможно ни ходить, ни ездить. Даже когда убираете, умудряетесь испортить и сделать только хуже для жителей», — негодует уфимка Марина.
«По этим дорогам каждый день идут в школу незрячие и слабовидящие дети и учителя школы № 28. Тротуары за зиму не чистили ни разу. В прошлом году перед приездом Общественной палаты РБ за ночь все до асфальта вычистили, остальное — для галочки. Такое отношение к инвалидам», — пишет жительница столицы Резеда.
«Парковая и Зорге — в снегу. Тракторы начали появляться, но они чистят местами, а в в целом дворы в каше. Подъехать к детсадам и школам — отдельный квест, пройти пешком тоже невозможно. Эти улицы выглядят так каждую зиму», — добавляет Елизавета.
«Когда уже наконец-то почистят перекресток возле Ушакова? Разъехаться невозможно, пока пытаешься — застреваешь. Сегодня две скорые застряли! Позор!», — пишет уфимка Светлана.
«Ужасная ситуация со снегом во дворе. Сегодня застрял мусоровоз! Колея более 30 см. В итоге приехал трактор, почистил у баков и уехал. А мы, жильцы, не можем уехать на работу, откапываем, толкаем друг друга. Про тротуары вообще молчу, их просто нет», — жалуется Ксения.
Добавим, что на сегодняшний день на ресурсе «Уфа снежная» сообщается о 12 692 поступивших заявок. 2868 из них были отклонены, 936 выполнены. Еще 223 обращения приняты в работу. Часть заявок разослана исполнителям: 870 в УК, 1904 в МБУ Служба по благоустройству, 739 в частную УК, 111 объектам торговли. Требуют рассмотрения еще 138 обращений.