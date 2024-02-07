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Непогода в Челябинской области задержится еще на сутки, ночью подморозит до −21

Ночью столбики термометров опустятся до минус 21 градуса.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 763 мм рт. ст. +3°

Непогода в Челябинской области задержится еще на сутки — штормовое предупреждение продлено на четверг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ночью и днем 8 февраля в отдельных районах ожидаются сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами — сильная, порывы ветра до 18 м/с», — говорится в комментарии синоптиков.

Как следует из прогностических карт, сильные осадки выпадут ночью на западе Челябинской области, днем в четверг — на юге.

Температура воздуха ночью 8 февраля составит минус 11−16, при прояснении — до 21 градуса, днем будет минус 1−6, в низинах — до 9 градусов.