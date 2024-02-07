На трех опасных перекрестах Самары изменили схему движения

— Мы приняли особые меры в очагах аварийности, где произошло три и более ДТП с пострадавшими. Это перекрестки Гагарина — Советской Армии, Гагарина — Авроры, Ташкентская — Стара-Загора. Там начали работать дополнительные секции для левого поворота, — рассказали на заседании гордумы сотрудники ГИБДД. — Мы неоднократно выезжали на эти перекрестки с представителями департамента транспорта и обслуживающих организаций, чтобы регулировать время работы секций светофора, но пропускная способность не позволяет полностью избежать скопления транспорта.