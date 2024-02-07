На трех опасных перекрестах Самары изменили схему движения

В ГИБДД назвали три самых опасных перекрестка Самары. В этот список вошли: Гагарина — Советской Армии, Гагарина — Авроры и Ташкентская — Стара-Загора. На них изменили схему движения, однако теперь там собираются пробки.
— Мы приняли особые меры в очагах аварийности, где произошло три и более ДТП с пострадавшими. Это перекрестки Гагарина — Советской Армии, Гагарина — Авроры, Ташкентская — Стара-Загора. Там начали работать дополнительные секции для левого поворота, — рассказали на заседании гордумы сотрудники ГИБДД. — Мы неоднократно выезжали на эти перекрестки с представителями департамента транспорта и обслуживающих организаций, чтобы регулировать время работы секций светофора, но пропускная способность не позволяет полностью избежать скопления транспорта.
Сотрудники Госавтоинспекции признали, что новые светофоры порой создают пробки, но подчеркнули, что их главная задача — безопасность движения. Со своей стороны самарские депутаты настаивают на продолжении поиска оптимальных схем движения, в том числе на других участках дорог.
— Например, автобусы большой вместимости просто не успевают пересечь проспект Ленина, двигаясь по улице Осипенко в отведенное светофором время. Такие проблемы должны найти свое решение, — сказали депутаты.
Сотрудники ГИБДД пояснили, что режимы, позволяющие развести потоки, апробированы в столице и других крупных городах. Главным фактором, мешающим их реализации на территории Самары, является нарушение правил парковки — некоторые горожане оставляют личные авто на полосах перед поворотом.