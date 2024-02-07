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Мэрия Новосибирска предупреждает о резком похолодании в городе

На дорогах может возникнуть гололедица.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Сиб.фм

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, после оттепели в город придет резкое похолодание. Так, на выходных температура опуститься до −12 — −14 градусов днем, ночью — до −18, −20 градусов.

При этом на следующей неделе синоптики прогнозируют днем до −15 — −18 градусов, а ночью — до −21 — −26 градусов и небольшой снег.

«Стоит опасаться гололедицы, падения снежных масс, наледей и сосулек с крыш, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске начался ремонт автодорожного моста через реку Иню по Бердскому шоссе.