Морозную погоду и метели пообещали казахстанцам до конца недели

В середине и к концу месяца в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями. Прогнозируется колебание температурного фона на севере Казахстана ночью — от −3…-12 до −15…-25 градусов, днем — от −5…+3 до −8…-13 градусов, в южной половине ночью — от −9…-14 до −8…+3 градусов, днем — от −1…-6 до +7…+15 градусов.