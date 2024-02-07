Морозную погоду и метели пообещали казахстанцам до конца недели

С 8 по 10 февраля в Казахстане ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23−28 м/с, временами — 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега.
Также в северных регионах прогнозируются сильный снег, метели. Наряду с этим циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.
На западе и северо-западе Казахстана в ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12−20 градусов мороза. На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.
Отметим, как рассказали ранее синоптики, в конце первой декады февраля (то есть ближе к 10 февраля) прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине Казахстана, затем и на остальной территории страны.
В середине и к концу месяца в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями. Прогнозируется колебание температурного фона на севере Казахстана ночью — от −3…-12 до −15…-25 градусов, днем — от −5…+3 до −8…-13 градусов, в южной половине ночью — от −9…-14 до −8…+3 градусов, днем — от −1…-6 до +7…+15 градусов.