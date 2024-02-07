ФОМС и «Круг добра» расширяют сотрудничество в сфере охраны здоровья тяжелобольных детей

«В Общественной палате Российской Федерации подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями “Круг добра”. Документ направлен на расширение совместной работы для защиты прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Стороны намерены поддерживать инициативы, нацеленные на улучшение медицинских аспектов жизни детей с тяжелыми заболеваниями», — говорится в сообщении.
В частности, документом предусматривается информирование семей о возможностях «Круга добра» как дополнительного механизма для организации и финансирования помощи детям и координации в рамках регулирования правовых отношений, возникающих в связи с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
«Для нас крайне важно приступить к реализации подписанного сегодня соглашения в самое ближайшее время. От эффективности совместной работы ФОМС и фонда “Круг добра” и координации наших усилий зависит выявление пациентов, их маршрутизация, качество заявок и, как следствие, скорость получения пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями, жизненно важных препаратов и другой помощи», — приводят в пресс-службе слова председателя ФОМС Ильи Баланина.
«Наше сотрудничество с ФОМС позволит оперативно координировать работу. Мы будем сверяться, в каких еще сферах фонд мог бы использовать свои возможности и взять на себя оплату того или иного вида помощи, не дублировать, а что-то добавлять, в частности, к программе обязательного медицинского страхования. Соглашение с ФОМС позволит делать помощь детям с тяжелыми заболеваниями более комплексной, еще более оперативной и эффективной», — приводятся в сообщении слова председателя правления фонда «Круг добра», председателя комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерея Александра Ткаченко.
О фонде
Фонд «Круг добра» создан в 2021 году по инициативе президента России для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой налога на доходы физических лиц, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. За счет данных средств обеспечивается оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.