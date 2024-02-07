ФОМС и «Круг добра» расширяют сотрудничество в сфере охраны здоровья тяжелобольных детей

«Наше сотрудничество с ФОМС позволит оперативно координировать работу. Мы будем сверяться, в каких еще сферах фонд мог бы использовать свои возможности и взять на себя оплату того или иного вида помощи, не дублировать, а что-то добавлять, в частности, к программе обязательного медицинского страхования. Соглашение с ФОМС позволит делать помощь детям с тяжелыми заболеваниями более комплексной, еще более оперативной и эффективной», — приводятся в сообщении слова председателя правления фонда «Круг добра», председателя комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерея Александра Ткаченко.