Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Вакцину от кариеса разрабатывают в Беларуси

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Препарат или вакцину от кариеса разрабатывают в Беларуси, об этом сообщил на пресс-конференции ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович.
Источник: Sputnik.by

«Новый проект, который мы запустили буквально в первых числах января, это разработка препаратов или вакцины против кариеса зубов. С нашими химиками и НАН Беларуси мы пытаемся создать препарат или вакцину, который будет препятствовать образованию микроорганизмов, которые вызывают кариес», — рассказал он.

Ректор вуза пояснил, что препарат будет препятствовать прикрепляемости этих микроорганизмов к твердым тканям зуба.

Вместе с тем Рубникович отметил, что несмотря на новые проекты и разработки, как и прежде, важна профилактическая работа с людьми.

«Чем больше граждане будут уделять внимания профилактике стоматологических болезней, чем чаще будут приходить на профилактические осмотры, тем здоровее будут пациенты и их полость рта».

добавил он.

При этом ректор отметил, что с каждым годом растет число белорусов, которые приходят за профилактической помощью. Так, если раньше это было в пределах 20−30% от общего количества пациентов, то за прошлый год уже около 50% обратились в стоматологические клиники для профилактического осмотра.

медицина