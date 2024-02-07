Вакцину от кариеса разрабатывают в Беларуси

«Новый проект, который мы запустили буквально в первых числах января, это разработка препаратов или вакцины против кариеса зубов. С нашими химиками и НАН Беларуси мы пытаемся создать препарат или вакцину, который будет препятствовать образованию микроорганизмов, которые вызывают кариес», — рассказал он.
Ректор вуза пояснил, что препарат будет препятствовать прикрепляемости этих микроорганизмов к твердым тканям зуба.
Вместе с тем Рубникович отметил, что несмотря на новые проекты и разработки, как и прежде, важна профилактическая работа с людьми.
«Чем больше граждане будут уделять внимания профилактике стоматологических болезней, чем чаще будут приходить на профилактические осмотры, тем здоровее будут пациенты и их полость рта».
При этом ректор отметил, что с каждым годом растет число белорусов, которые приходят за профилактической помощью. Так, если раньше это было в пределах 20−30% от общего количества пациентов, то за прошлый год уже около 50% обратились в стоматологические клиники для профилактического осмотра.