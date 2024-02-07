Вакцину от кариеса разрабатывают в Беларуси

При этом ректор отметил, что с каждым годом растет число белорусов, которые приходят за профилактической помощью. Так, если раньше это было в пределах 20−30% от общего количества пациентов, то за прошлый год уже около 50% обратились в стоматологические клиники для профилактического осмотра.