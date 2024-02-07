Из-за снегопада в Башкирии ограничили движение на девяти участках дорог

С 0 по 133 км закрыта дорога Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, проходящая по территориям Белебеевского, Туймазинского и Бакалинского районов. С 0 по 49 км автодороги Нефтекамск — Янаул ограничено движение в Янаульском и Краснокамском районах, со 2 по 3 км — Белебей — Приютово (Белебеевский район), с 0 по 5 в Белебеевском районе на дороге Аксаково — Малиновка. Также не смогут проехать большегрузы на трассе Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 39 км в Альшеевском и Белебеевском районах.