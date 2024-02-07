Из-за снегопада в Башкирии ограничили движение на девяти участках дорог

На 13 часов дня 7 февраля в Башкирии ввели ограничения на девяти участках автомобильных дорог. Как сообщили в МЧС, проезд запрещен для пассажирских транспортных средств и большегрузов.
Так, закрыта трасса М5 (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) протяженностью 176 км с 1194 (Северное) до 1370 км (Буздяк). Кроме того, ограничено движение на пяти участках дорог регионального и местного значения. Ориентировочно ограничение продлится до 20 часов сегодняшнего дня.
С 0 по 133 км закрыта дорога Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, проходящая по территориям Белебеевского, Туймазинского и Бакалинского районов. С 0 по 49 км автодороги Нефтекамск — Янаул ограничено движение в Янаульском и Краснокамском районах, со 2 по 3 км — Белебей — Приютово (Белебеевский район), с 0 по 5 в Белебеевском районе на дороге Аксаково — Малиновка. Также не смогут проехать большегрузы на трассе Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 39 км в Альшеевском и Белебеевском районах.
Кроме того, полностью закрыты три участка дорог местного значения: Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км в Зианчуринском районе), Юлдыбаево — Акъяр — Сара (с 25 по 68, с 69 по 80 км в Хайбуллинском районе) и Сибай — Акъяр (с 0 по 102 км в Хайбуллинском и Баймакском).