Минобр Башкирии: отмечать Хэллоуин в школах недопустимо и неправильно

Об этом сообщил глава министерства на заседании комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий регионального госсобрания.



Господин Мавлетбердин подчеркнул, что школьное образование носит исключительно светский характер, поэтому, в частности, священнослужители не могут преподавать такие предметы, как основы религиозных культур народов России. Но при этом представители духовных организаций могут выступать на родительских собраниях, обосновывая важность того или иного предметного модуля.



Выбор модуля в предметной области «основы духовно-нравственной культуры народов России или “основы религиозных культур и светской этики” делают родители учеников, большая часть из них выбирает “основы религиозных культур народов России”. В текущем учебном году этот модуль изучают 12,5 тыс. учеников. Родители 41 тыс. школьников выбрали основы светской этики, 335 — основы православной религиозной культуры, 888 — основы ислама и двое — основы буддизма.