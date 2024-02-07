«Белавиа» запустит рейс из Гомеля в Санкт-Петербург

«С 22 марта “Белавиа” запускает прямые рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Отмечается, что полет займет полтора часа, цены на билеты стартуют от 49 евро.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Планируется, что вылетать из Гомеля самолеты будут в 16:15, прилетать в Питер в 17:50. Обратный рейс в 18:40, прилет в Гомель — в 20:10.
Напомним, что регулярные полеты из Гомеля возобновились в прошлом году: с 29 октября 2023-го «Белавиа» выполняет рейсы в московский аэропорт Внуково.
Также из юго-восточного областного центра Беларуси с 21 января 2024 года вновь летают чартеры на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Эти рейсы выполняются с частотой 1 раз в 10 дней.
Кроме того, ожидается, что с 15 мая наладится маршрут Гомель — Анталия.
На Красное море из Витебска
Ранее сообщалось, что 7 февраля «Белавиа» возобновит выполнение чартерных рейсов из Витебска в Шарм-эль-Шейх. Маршрут станет первым за долгое время.
Воздушные суда между северным областным центров Беларуси и «красноморским» курортом в Египте будут курсировать раз в 10 дней.