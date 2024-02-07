Готовим «человека космического». В Петербурге создали гагаринский класс, где будут применять ноосферное образование

Первый гагаринский класс открыли в 58 школе Приморского района Петербурга. Курирует учеников Русское космическое общество (РКО).
Гагаринский класс создан по инициативе советника директора по воспитанию. Идею в учреждении взяли у школы из Макеевки, с которой дружат петербуржцы. По словам советника по воспитанию Ольги, в РКО пропагандируется бережное отношение к природе. Одно из мероприятий, запланированных на теплое время года, — высадка гагаринской аллеи.
На сайте РКО отмечается, что общество поддерживает и развивает идеи русского космизма и нацелено на создание «человека космического». Некоторые члены РКО связаны с Российской академией естественных наук (РАЕН). Это общественная организация, которую ученые из РАН считают далекой от науки. Академик РАЕН Наталия Маслова продвигает идею ноосферного образования. Она считает, что в традиционных школах развивается только одно полушарие мозга, и предлагает систему, при которой оба полушария функционируют равноценно. На принципы ноосферного образования опирается работа и с гагаринцами.
«У нас прописано, какого человека мы формируем для того, чтобы человечество могло сохраниться как цивилизация. Важно сохранение и развитие жизни как космопланетарного явления все-таки и выход за пределы Земли в космическое пространство. Опять-таки не с целью хапанья ресурсов и добычи непонятно чего, а с целью созидательной — нести жизнь в далекие миры с Земли», — рассказала «Фонтанке» куратор межрегиональных проектов РКО Анна Козлова.