Готовим «человека космического». В Петербурге создали гагаринский класс, где будут применять ноосферное образование

На сайте РКО отмечается, что общество поддерживает и развивает идеи русского космизма и нацелено на создание «человека космического». Некоторые члены РКО связаны с Российской академией естественных наук (РАЕН). Это общественная организация, которую ученые из РАН считают далекой от науки. Академик РАЕН Наталия Маслова продвигает идею ноосферного образования. Она считает, что в традиционных школах развивается только одно полушарие мозга, и предлагает систему, при которой оба полушария функционируют равноценно. На принципы ноосферного образования опирается работа и с гагаринцами.