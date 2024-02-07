Обвинённый в госизмене новосибирский физик Маслов перенёс сердечный приступ в СИЗО

«Состояние здоровья ухудшилось. Надлежащую медицинскую помощь в условиях следственного изолятора не оказывают. Ему в этом году 78 лет будет. На фоне стресса у него в СИЗО произошел сердечный приступ. Очень высокий риск повторного», — рассказала юрист.