Обвинённый в госизмене новосибирский физик Маслов перенёс сердечный приступ в СИЗО

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича СО РАН Анатолий Маслов, находящийся в петербугском СИЗО-3, перенёс сердечный приступ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката учёного Ольгу Динзе.
«Состояние здоровья ухудшилось. Надлежащую медицинскую помощь в условиях следственного изолятора не оказывают. Ему в этом году 78 лет будет. На фоне стресса у него в СИЗО произошел сердечный приступ. Очень высокий риск повторного», — рассказала юрист.
Она также отметила, что её подзащитный не признаёт вину по предъявленному обвинению в госизмене. Защита Маслова считает обвинение надуманным и сейчас представляет доказательства в суде.
Напомним, известного новосибирского учёного Анатолия Маслова задержали 27 июня 2022 года. После заседания Советского районного суда Новосибирска его под конвоем перевезли в Москву в СИЗО «Лефортово», а затем, в мае 2023-го в следственный изолятор в Санкт-Петербурге.
Напомним, за последние два года обвиняемыми в госудаственной измене стали уже четверо сибирских учёных.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что арестованный по подозрению в госизмене новосибирский ученый Дмитрий Колкер умер.