Семеро воронежцев прошли перевал Дятлова в составе сборной группы, поход приурочили к 65-летию со дня гибели туристов на перевале. Руководил мероприятием опытный инструктор, он и сообщил о вылазке в паблике клубе спортивных путешествий «Спутник».
Помимо воронежцев в походе приняли участие туристы из Москвы, Екатеринбурга и Кургана. Поход длился неделю: «За плечами 130 км северных рек, дорог, троп. Теплые разговоры у костра, море снега, синева неба. Посетили пещеру на реке Лозьва — удивительно длинную и теплую. Участники довольны и строят планы на совместные будущие походы», — поделился инструктор Дмитрий Успенский.