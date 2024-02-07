Семеро воронежцев прошли перевал Дятлова в составе сборной группы, поход приурочили к 65-летию со дня гибели туристов на перевале. Руководил мероприятием опытный инструктор, он и сообщил о вылазке в паблике клубе спортивных путешествий «Спутник».