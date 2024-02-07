Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 8 февраля

В четверг будет облачно с прояснениями. Погода без существенных осадков, лишь ночью и утром по южной половине пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4−9 м/с.