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В Петербурге из-за мороза парит Нева

В Петербурге заметили парение Невы у Благовещенского моста — там, где ледоколы разломали лед, сообщил синоптик Александр Колесов. Это природное явление возникает из-за того, что температура поверхности воды значительно выше температуры воздуха.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 59% 764 мм рт. ст. +3°

7 февраля в городе еще не так холодно: температура воздуха составляет около −15 градусов. Но следующие три дня будут самыми холодными — на пределе аномально-холодной погоды. Причем, в Ленинградской области будет еще холоднее, отметил синоптик.

«Предполагаемая оттепель оттягивается уже на вторую половину февраля. Так что настраиваемся на полноценное продолжение зимы в Петербурге», — сообщил Колесов.

Ранее «МК в Питере» сообщал об объявлении «желтого» уровня опасности из-за морозов. Это потенциально опасная погода, когда автомобилистами лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам стоит утепляться.