В Петербурге из-за мороза парит Нева

7 февраля в городе еще не так холодно: температура воздуха составляет около −15 градусов. Но следующие три дня будут самыми холодными — на пределе аномально-холодной погоды. Причем, в Ленинградской области будет еще холоднее, отметил синоптик.
«Предполагаемая оттепель оттягивается уже на вторую половину февраля. Так что настраиваемся на полноценное продолжение зимы в Петербурге», — сообщил Колесов.
Ранее «МК в Питере» сообщал об объявлении «желтого» уровня опасности из-за морозов. Это потенциально опасная погода, когда автомобилистами лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам стоит утепляться.