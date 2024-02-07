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Названия для 44-х ж/д остановок могут дать омичи

Жители Омской области могут дать названия 44-м железнодорожным остановкам, которые сейчас обозначаются только километром.

Об этом рассказала пресс-служба Западно-Сибирской дороги.

Сначала пройдет голосование за новые названия, потом выбранные варианты отправят на согласование в администрации, также будет этап юридических процедур и после этого названия будут официально закреплены за остановками.

Оставить свои предложения можно на сайте АО «Омск-пригород». Специалисты советуют выбирать название из географического расположения, а еще исторических и культурных достопримечательностей. Напомним, ранее мы писали, что 16-летний подросток попал под поезд на станции Исилькуль Омской области.