В Воронеже запретят остановку на улицах Мичурина и Дарвина

В воронежском микрорайоне СХИ изменится схема дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции. Это связано с образованием заторов на улицах после запуска новой дороги по улице Крынина.
Для повышения безопасности дорожного движения на участках улиц Мичурина и Дарвина (от пересечения с улицей Ломоносова до пересечения с улицей Тимирязева) появятся новые знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Пока срок их действия будет распространятся до 09 февраля 2024 года.
Напомним, ранее в мэрии Воронежа сообщали, что схемы дорожного движения в этом районе могут меняться в зависимости от ситуации и потребностей.
Пока же горожане жалуются на огромные пробки, вызванные запуском новой дороги и внесенными в схему изменениями.