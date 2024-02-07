В Воронеже запретят остановку на улицах Мичурина и Дарвина

Для повышения безопасности дорожного движения на участках улиц Мичурина и Дарвина (от пересечения с улицей Ломоносова до пересечения с улицей Тимирязева) появятся новые знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Пока срок их действия будет распространятся до 09 февраля 2024 года.