На Башкирию обрушится снегопад

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Снег, переходящий в мокрый снег, днем в южных районах до сильного, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью −8, −13°, днем 0, −5°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1−2 км.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии ввели ограничения движения на 9 участках автодорог.