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На Башкирию обрушится снегопад

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в Башкортостане прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Так, днем в южных районах республики ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, местами метель, порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 59% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Башинформ

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Снег, переходящий в мокрый снег, днем в южных районах до сильного, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью −8, −13°, днем 0, −5°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1−2 км.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии ввели ограничения движения на 9 участках автодорог.