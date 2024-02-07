На Башкирию обрушится снегопад

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в Башкортостане прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Так, днем в южных районах республики ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, местами метель, порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.