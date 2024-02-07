Жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток 9 февраля

— Точка небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, находится в созвездии Кентавра. В нашем регионе это созвездие не выходит из-за горизонта. Тем не менее новосибирцы смогут увидеть хотя бы одну звезду, так как метеоры разлетаются в разные стороны на дальние расстояния, — говорится в сообщении планетария.