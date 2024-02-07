Жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток 9 февраля

— Точка небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, находится в созвездии Кентавра. В нашем регионе это созвездие не выходит из-за горизонта. Тем не менее новосибирцы смогут увидеть хотя бы одну звезду, так как метеоры разлетаются в разные стороны на дальние расстояния, — говорится в сообщении планетария.
Специалисты планетария порекомендовали новосибирцам наблюдать за метеорным потом вдали от городской иллюминации и при ясной погоде.
Астрономы добавили, что для того, чтобы наблюдать за «падающими звездами» не нужны бинокли и телескопы, так как частицы стремительно разлетаются в разные стороны на большом участке неба.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в феврале ожидаются температурные качели −26 до +1 градуса.