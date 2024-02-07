Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Оттепель откладывается, настраиваемся на продолжение зимы. В Ленобласти местами уже минус 30

Оттепель в Петербурге откладывается.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Фонтанка.ру

Похолодание в Петербурге и области продолжается. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, сегодня, 7 февраля, на северо-востоке Ленобласти температура опустилась до минус 30 градусов, в, а Карелии до минус 35.

В Петербурге самыми морозными будут предстоящие три дня — «на пределе аномально-холодной погоды», а в области еще холоднее. При этом свежего снега будет мало, «практически его пока не видно».

Синоптики скорректировали прогноз: теперь, по их данным, период холодной погоды растягивается. Поэтому раннего потепления ждать не стоит.

«И даже предполагаемая оттепель оттягиваются уже на вторую половину февраля. Так что настраиваемся на полноценное продолжение зимы в Санкт-Петербурге», — резюмирует Колесов.