Оттепель откладывается, настраиваемся на продолжение зимы. В Ленобласти местами уже минус 30

Похолодание в Петербурге и области продолжается. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, сегодня, 7 февраля, на северо-востоке Ленобласти температура опустилась до минус 30 градусов, в, а Карелии до минус 35.
В Петербурге самыми морозными будут предстоящие три дня — «на пределе аномально-холодной погоды», а в области еще холоднее. При этом свежего снега будет мало, «практически его пока не видно».
Синоптики скорректировали прогноз: теперь, по их данным, период холодной погоды растягивается. Поэтому раннего потепления ждать не стоит.
«И даже предполагаемая оттепель оттягиваются уже на вторую половину февраля. Так что настраиваемся на полноценное продолжение зимы в Санкт-Петербурге», — резюмирует Колесов.