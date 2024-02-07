Кемеровские полицейские помогли вернуться домой двум породистым собакам

Как сообщает полиция Кузбасса, утром кемеровским полицейским пришлось возвращать хозяину двух сбежавших породистых собак. Всё началось с сообщения, что на обочине Леснополянского шоссе лежит человек, возле которого находится собака.
Никакого человека на дороге не оказалось, однако из оврага к инспекторам ДПС вышли две собаки. Животные выглядели напуганными шумом трассы и замёрзшими. В это время на улице было ниже −20 градусов. Полицейские запустили собак в салон патрульной машины, обогрели и осмотрели. Животные были ухоженными и носили ошейник с биркой, где были указаны контактные данные хозяина.
Полицейские связались с владельцем, который рассказал, что псы сломали забор и убежали с территории частного дома в деревне Сухово. Он очень переживал и пытался найти своих ньюфаундленда Бари и акита-ину Юма сам, но не вышло.