Кемеровские полицейские помогли вернуться домой двум породистым собакам

Никакого человека на дороге не оказалось, однако из оврага к инспекторам ДПС вышли две собаки. Животные выглядели напуганными шумом трассы и замёрзшими. В это время на улице было ниже −20 градусов. Полицейские запустили собак в салон патрульной машины, обогрели и осмотрели. Животные были ухоженными и носили ошейник с биркой, где были указаны контактные данные хозяина.