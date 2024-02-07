Снег, метели и ночные морозы до −21 градуса прогнозируют на Южном Урале

Температура воздуха в Челябинской области в ночь на 8 февраля может опуститься до −21 градуса. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
При этом жителей региона ждёт заметный перепад: днём в четверг термометры покажут −1.. −6 градусов, в низинах — до −9. Порывы ветра при этом достигнут 18 м/с. Обещают снегопады, метели, гололёд и заносы на дорогах.
В Челябинске 8 февраля также будет идти снег. В ночь на четверг похолодает до −14.. −16 градусов, днём будет −4.. −6.
Добавим, что, согласно прогнозу, к концу недели осадки в регионе должны утихнуть. При этом в выходные на Южном Урале установится достаточно морозная погода: днём в субботу на термометрах будет от −11 до −16 градусов.