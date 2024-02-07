В новом межвузовском кампусе в Уфе будут учиться более 4 тысяч студентов

«На территории кампуса будут расположены IQ-парк, Геномный центр и Главный корпус общей площадью более 140 тыс. кв. метров. Там появятся IT-технопарк, IQ-библиотека, лаборатории, учебные аудитории, общежития и административные помещения. Новые современные пространства центра позволят привлечь больше абитуриентов в регион и качественно повысят уровень образования в целом», — рассказали в пресс-службе единого заказчика.
В настоящее время введен в эксплуатацию объект первой очереди — IQ-парк. Кроме того, разработана проектно-сметная документация по объекту второй очереди — Геномный центр, которая сейчас находится на рассмотрении у Главгосэкспертизы России.
Напомним, 1 февраля, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии сети современных кампусов в регионах страны и дал старт работе IQ-парка в Уфе.
Владимир Путин подчеркнул, что «руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше».
2 февраля Глава Башкортостана представил межвузовский кампус научному сообществу республики и вручил госнаграды строителям IQ-парка. В кампусе уже начали работать УУНиТ, медицинский и нефтяной университеты.