В новом межвузовском кампусе в Уфе будут учиться более 4 тысяч студентов

Владимир Путин подчеркнул, что «руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше».