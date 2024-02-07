В Волгоградской области могут увеличить число рабочих мест для инвалидов

В настоящее время в регионе действует закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. На 1 января 2024 года создано 4900 таких мест, где трудятся 3800 людей с инвалидностью — занято 77,3%.
Стоит отметить, что квотирование рабочих мест является действенным инструментом повышения занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья. Их занятость возрастает, и работа в этом направлении будет продолжена.
В рамках законодательства для работодателей устанавливается квота для приема на работу инвалидов — в размере 2% от среднесписочной численности сотрудников. Однако специалисты облкомтруда считают, что для повышения уровня трудоустройства инвалидов ее нужно поднять до 3%.
Инициатива обсуждается с профсоюзами и органами исполнительной власти. Согласованные со всеми предложения будут выносить на рассмотрение Волгоградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.