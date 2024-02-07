В Волгоградской области могут увеличить число рабочих мест для инвалидов

В рамках законодательства для работодателей устанавливается квота для приема на работу инвалидов — в размере 2% от среднесписочной численности сотрудников. Однако специалисты облкомтруда считают, что для повышения уровня трудоустройства инвалидов ее нужно поднять до 3%.