Придет ли «Ольга» на Кубань: Краснодарский край заденет мощный циклон

Проливные дожди и сильнейшие снега в горах наконец отступили с территории Краснодарского края, их снес мощный атлантической циклон. «Ольга» — так называется циклон, уже заваливает снегом все северо-западную часть России, а теперь добралась и до Кубани.
«7 февраля Кубань попадет под влияние теплого сектора активного атлантического циклона, врывающегося в центр Европейской России. Облаков в небе станет меньше, сохранится сильный и порывистый ветер, а вот вероятность осадков ожидается близкой к нулю», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Благодаря циклону на Кубани наконец потеплеет. 7 февраля температура воздуха повысится до +12…+14 градусов. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду, местами они поднимутся до 25 метров в секунду.
К счастью, сдувать Краснодарский край будет не долго. К выходным циклон уйдет, а погода полностью стабилизируется.
«На смену ветра 10 и 11 февраля придет настоящее тепло. Температура воздуха будет достигать +16…+18 градусов», — уточнил «КП» — Кубань" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.
Теплая погода продлится в Краснодарском крае до середины следующей недели. Дни будут сухими, солнечными и безветренными.
«Небольшой дождь будет отмечаться в выходные в горной части края. Но в целом в эти дни все будет спокойно. Идет интенсивное повышение температуры», — уточнил Александр Колесник.
С 14 февраля в крае снова прогнозируют понижение температур. Ожидается похолодание до +10…+14 градусов.