Обь вскрылась: спасатели предупредили новосибирцев об опасности на воде

Что касается остальной акватории, то причин волноваться пока нет. Согласно проведенному мониторингу, в устье реки Ини толщина льда составляет 50−70 см. А ледовое покрытие Оби от аквапарка и в Нижней Ельцовке равнозначно 40 см, также в районе ул. 2-й Шоссейной — всего 35 см. При этом в карьере Юго-Западного жилмассива и ул. Ракитной толщина льда составила целых 45 см. Ну, а самые тяжелые ледовые покрытия находятся на Обском водохранилище, их толщина составила 60 сантиметров.