Обь вскрылась: спасатели предупредили новосибирцев об опасности на воде

Что касается остальной акватории, то причин волноваться пока нет. Согласно проведенному мониторингу, в устье реки Ини толщина льда составляет 50−70 см. А ледовое покрытие Оби от аквапарка и в Нижней Ельцовке равнозначно 40 см, также в районе ул. 2-й Шоссейной — всего 35 см. При этом в карьере Юго-Западного жилмассива и ул. Ракитной толщина льда составила целых 45 см. Ну, а самые тяжелые ледовые покрытия находятся на Обском водохранилище, их толщина составила 60 сантиметров.
Стоит отметить, что неделей ранее спасатели проверили 158 мест, где собираются любители рыбной ловли. Как отмечают специалисты, рыбаки стали куда лучше задумываться о собственной безопасности. Благо, в этом году несчастных случаев не зафиксировано.
Если вы попали в беду или стали очевидцев происшествия, звоните: 112, 051.