В Красноярске снова объявили режим «черного неба»

Напомним, последний раз под «черным небом» Красноярск провел 5 суток — с 30 января по 4 февраля. Во всех районах города было очень высокое загрязнение воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций фиксировали по взвешенным частицам, оксиду углерода и азота, сероводороду и другим опасным для здоровья веществам.