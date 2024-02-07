В Красноярске снова объявили режим «черного неба»

В Красноярске снова ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.
В Среднесибирском УГМС сообщили, что действовать он будет с 19 часов 7 февраля до часа ночи 9 февраля. В этот период ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Прогнозируется I группа загрязнения — «относительно высокое».
Также с 19:00 7 февраля ожидается загрязнение воздуха в Абакане и Черногорске. НМУ первой степени опасности будет действовать всего сутки.
Со вчерашнего вечера неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе действуют в Минусинске. Отменить режим НМУ там обещают также вечером 8 февраля.
Напомним, последний раз под «черным небом» Красноярск провел 5 суток — с 30 января по 4 февраля. Во всех районах города было очень высокое загрязнение воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций фиксировали по взвешенным частицам, оксиду углерода и азота, сероводороду и другим опасным для здоровья веществам.