Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло

«В науке нет такого понятия — “февральские окна”, и в целом потепление для Крыма и в декабре, и в январе, и в феврале — частое явление, обусловленное заходом воздушных масс из тропиков и акватории Средиземного моря».
Сейчас, по ее словам, теплой погоде Крым также обязан теплым средиземноморским воздушным массам. При этом атлантический циклон перемещается значительно севернее Крыма.
«Поэтому на полуострове ожидается сухая, теплая погода с температурными значениями +16…18 градусов. Это уже не очень нормально — выше климатической нормы на 7…9 градусов. Но аномалией это называть не стоит. Это просто значительный вынос тепла на достаточно большой период — предварительно до 13 февраля», — прогнозирует эксперт.
Благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт в среду крымчан радует теплая и сухая погода. Однако порывы ветра могут достигать 18 м/с, предупреждал ранее республиканский гидрометцентр. Столбики термометров днем 7 февраля показывают от +11 до +16 градусов по полуострову.