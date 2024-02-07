Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло

«Поэтому на полуострове ожидается сухая, теплая погода с температурными значениями +16…18 градусов. Это уже не очень нормально — выше климатической нормы на 7…9 градусов. Но аномалией это называть не стоит. Это просто значительный вынос тепла на достаточно большой период — предварительно до 13 февраля», — прогнозирует эксперт.