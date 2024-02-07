Самыми популярными именами детей в Кузбассе остаются Артём и София

ЗАГС Кузбасса назвал самые популярные имена новорождённых по итогам 2023 года. Они остаются прежними.
Так, самыми популярными именами для мальчиков оказались Артём, Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Мирон, Роман, Дмитрий, Иван, Марк. Артёмами кузбасские родители называют чаще всего уже 12 лет. Среди женских имён так же самым популярным с 2020 года остаётся имя София. За ним следует Ева, Варвара, Виктория, Алиса, Анна, Полина, Василиса, Милана, Мирослава.
Сотрудники управления дополняют список и самыми необычными именами прошлого года. Новорождённых девочек называли Августиной, Аксинией, Александриной, Анжелиной, Ассолью, Богуславой, Валенсией, Версалией, Глорией, Добромирой, Иллирикой, Капитолиной, Луной, Соломеей, Эльзой и другими. Мальчики получили имена Аврелий, Афанасий, Борислав, Велеславъ, Гарри, Евсей, Елизар, Еремей, Леонардо, Милан, Осип, Пахом, Радомир, Светозар, Соломон, Спиридон, Яромир.
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