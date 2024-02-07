Самыми популярными именами детей в Кузбассе остаются Артём и София

Так, самыми популярными именами для мальчиков оказались Артём, Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Мирон, Роман, Дмитрий, Иван, Марк. Артёмами кузбасские родители называют чаще всего уже 12 лет. Среди женских имён так же самым популярным с 2020 года остаётся имя София. За ним следует Ева, Варвара, Виктория, Алиса, Анна, Полина, Василиса, Милана, Мирослава.