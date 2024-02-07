Одна из центральных улиц Краснодара станет односторонней

В Краснодаре на участке улицы Севастопольской будет введено одностороннее движение. На текущий момент идет ремонт этого участка, протяженностью от улицы Красных Партизан до улицы Северной. Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.