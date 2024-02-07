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Порывистый ветер до 30 м/с прогнозируют синоптики в Казахстане

В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидроме.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Baigenews

В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

«Ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23−28, временами 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, помимо этого циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов».

сообщают синоптики.

На западе и северо-западе страны ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12−20 мороза. На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.