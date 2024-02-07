Порывистый ветер до 30 м/с прогнозируют синоптики в Казахстане

«Ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23−28, временами 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, помимо этого циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов».