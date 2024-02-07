В Казани могут построить пешеходный мост через Булак

В рамках этого проекта также планируется продолжить работы в Сквере рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2», где в прошлом году была установлена стела «Казань — город трудовой доблести». Архитектор Института развития города Арина Хасанова объяснила, что в этом году в Сквере появятся новые зоны отдыха и будет проведено дополнительное озеленение.