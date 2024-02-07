В Казани могут построить пешеходный мост через Булак

В Казани было предложено построить пешеходный мост через Булак. Эта идея была высказана в ходе визита мэра Ильсура Метшина в Институт развития города.
Такая конструкция предоставит возможность пешеходам свободно переходить к Казанскому Кремлю. Данный проект может стать частью благоустройства бульвара вдоль ЦУМа до улицы Московской. Планируется проложить велодорожки на первом участке и пересмотреть существующие остановки междугороднего автобусного сообщения. Будущий бульвар, как пояснили мэру, может стать частью пешеходной связи от Волги до Казанского Кремля, причем первым этапом станет благоустройство Сквера Коротченко.
В рамках этого проекта также планируется продолжить работы в Сквере рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2», где в прошлом году была установлена стела «Казань — город трудовой доблести». Архитектор Института развития города Арина Хасанова объяснила, что в этом году в Сквере появятся новые зоны отдыха и будет проведено дополнительное озеленение.
Также благоустройство затронет маленький сквер на перекрестке улиц Бутлерова и Толстого. Рядом с памятником хирургу Александру Вишневскому будет создана зона отдыха, подтвердила архитектор Института развития города Дарья Семко. Кроме того, работы будут проводиться в Сквере Котельникова, где будут установлены малые архитектурные формы, проведено освещение и озеленение.
Последними проектами, которые были анонсированы в Институте развития города, стали благоустройство сада Фукса в Вахитовском районе и парка Петрова в Кировском районе. В саду Фукса планируется заменить брусчатку, светильники, скамейки и обновить постамент на русском и татарском языках, а в парке Петрова обновят детские площадки и покрытие на дорожках.
Напомним, в Казани появится центр городской трансформации.