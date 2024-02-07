Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы «Таврида» в Крыму.
По словам Вахрушева, строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря нельзя рассматривать лишь как проект, ориентированный на развитие новых территорий России, поскольку он в том числе направлен на серьезное развитие Крыма, прежде всего его туристической сферы.
Больше того, Крым и новые регионы РФ в этой части не конкуренты, считает эксперт.
«Среди туристического бизнеса, когда начались первые разговоры в государственных органах о том, чтобы развивать побережье Азовского моря новых территорий, пошли разговоры о том, что как бы не перетянули туда туриста и Крым не потерял определенную долю туристического потока. Такого не будет. Нельзя рассматривать новые территории как конкурента Крыму. Потому что специализации немножко разные. И плюс — вот такая кооперация и интеграция близлежащих районов за счет новой трассы, скоростных транспортных коридоров только улучшит (ситуацию) и позволит развивать туризм активно как на новых территориях, так и в Крыму».
Часть транспортного кольца уже готова — это часть трассы «Таврида» на территории Крыма, отметил Вахрушев, и от нее теперь возможно строительство отдельных новых или реконструкция существующих дорог к побережью Азовского моря в Крыму, что позволит развивать здесь курортные территории, не получившие пока заслуженной популярности.
«Поднимутся те курорты, которые сейчас находятся в развитии в Крыму — различные территории, в том числе у Азовского моря. И сюда, конечно, включаться будут крупные города. Один из крупнейших — это Керчь».
Новая трасса объединит Крым с Мариуполем, Мелитополем, Бердянском и другими городами и поселениями, требующими развития, поскольку имеют огромный потенциал, добавил он.
А учитывая, что на новых территориях РФ почти нет объектов познавательного туризма, развитие там туристической инфраструктуры и наличие трассы вокруг Азовского моря позволит привлекать гостей соседних регионов на комфортные однодневные экскурсии в Крым, дав толчок еще и этому направлению, считает Вахрушев.
«Там есть достойные объекты, они задействованы давно в туризме, еще с советских времен, но их мало. Но когда начнут наполняться средства размещения — турист потребует зрелищ, экскурсионной программы. И тут есть мощная транспортная инфраструктура, которая доставит его за 1−2 часа на территорию Крыма. Здесь благодаря нашей знаменитой трассе “Таврида” доступны будут и Севастополь с его ресурсами экскурсионного туризма, и Ялта с Алуштой, и все это можно будет осуществлять буквально за один экскурсионный день. Этот момент только даст выигрыш Крыму. Потому что пойдет и загрузка экскурсионных объектов», — пояснил Вахрушев.
Кроме того, у туриста появится возможность сравнить отдых в новых регионах и на полуострове, добавил он.
Так, например, Азовское море «достаточно мелкое и очень хорошо подходит для детской рекреации: на многих пляжах можно идти десятки метров, и воды будет по колено, тогда как на Южном берегу Крыма, например, резко начинаются глубины», что может привлекать другого туриста, отметил Вахрушев.
Кроме того, Азовское море прогревается быстрее, чем Черное, и наступление купально-пляжного сезона здесь можно ждать несколько раньше, чем в Крыму, однако и закончится он резко, в сезон, без характерного для юга осеннего бархатного периода.
«Все перечисленные моменты имеют отсроченный характер: выигрыш от того, что делается сейчас, можно будет получить через 5 −10 лет, “но результат, конечно, будет очень и очень хороший”, подчеркнул Вахрушев.
Он также предположил, что новое транспортное кольцо объединит и часть трассы «Дон», которая проходит по территории Краснодарского края, что также скажется на развитии туризма на Кубани.
«Также в планах создание новых городских территорий и новых кластеров. Допустим, создание нового курортного объекта на том же севере Арабатской стрелки, который, скорее всего, будет тоже включен в это кольцо», — заключил эксперт.