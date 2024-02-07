Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму

«Там есть достойные объекты, они задействованы давно в туризме, еще с советских времен, но их мало. Но когда начнут наполняться средства размещения — турист потребует зрелищ, экскурсионной программы. И тут есть мощная транспортная инфраструктура, которая доставит его за 1−2 часа на территорию Крыма. Здесь благодаря нашей знаменитой трассе “Таврида” доступны будут и Севастополь с его ресурсами экскурсионного туризма, и Ялта с Алуштой, и все это можно будет осуществлять буквально за один экскурсионный день. Этот момент только даст выигрыш Крыму. Потому что пойдет и загрузка экскурсионных объектов», — пояснил Вахрушев.