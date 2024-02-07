В Самаре несколько улиц ни разу не чистили от снега за всю зиму

Депутаты предположили, что самарцам будет комфортнее жить в чистом городе с меньшим количеством праздничной иллюминации и городских праздников. Они считают, что стоит перераспределить бюджет соответствующим образом. Народным избранникам в ответ на их вопрос пояснили, что МП «Благоустройство» составляет график работ по уборке в ежедневном режиме, отправляя его в департамент городского хозяйства и экологии, главе города, в прокуратуру, а после последних снегопадов и губернатору. Также на заседании стало известно, что контроль за качеством работ во всем городе проводит МБУ «Дорожное хозяйство», в штате которого всего девять человек, причем почти все они — молодые неопытные сотрудники.