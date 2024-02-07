В Самаре несколько улиц ни разу не чистили от снега за всю зиму

В Самаре городские службы отчитались об уборке снега. Как выяснилось, некоторые улицы еще ни разу не очищались за зимний период. Речь идет о тех, которые по нормативам относятся к так называемой пятой категории. Большая часть их расположена в Зубчаниновке Кировском районе. Информация об этом прозвучала на заседании городской думы.
Подрядчикам оплачивают уборку в зависимости от категории улицы, поэтому заминаться расчисткой в центре города для них гораздо выгоднее. На качестве уборки снега в Кировском районе сказывается и то, что площадь уборки сильно увеличилась после ввода в строй развязки вокруг стадиона «Самара Арена».
— Представьте расчеты, сколько раз за какую сумму подрядчик готов привести город в порядок. Если 18 рублей за квадратный метр мало, то сколько нужно, — обратились депутаты к департаменту городского хозяйства и экологии. — Давайте уборку снега рассматривать как первоочередную задачу при формировании бюджета.
Депутаты предположили, что самарцам будет комфортнее жить в чистом городе с меньшим количеством праздничной иллюминации и городских праздников. Они считают, что стоит перераспределить бюджет соответствующим образом. Народным избранникам в ответ на их вопрос пояснили, что МП «Благоустройство» составляет график работ по уборке в ежедневном режиме, отправляя его в департамент городского хозяйства и экологии, главе города, в прокуратуру, а после последних снегопадов и губернатору. Также на заседании стало известно, что контроль за качеством работ во всем городе проводит МБУ «Дорожное хозяйство», в штате которого всего девять человек, причем почти все они — молодые неопытные сотрудники.
— К сожалению заработная плата у этих сотрудников очень невысокая, поэтому нам трудно остановить текучку кадров, — пояснили в департаменте.
Еще одной проблемой качества уборки коммунальщики назвали тот факт, что некоторые УК не имеют собственной снегоуборочной техники и в период больших снегопадов вынуждены арендовать ее у сторонних компаний. Депутаты предложили ограничить допуск таких организаций к управлению жилым фондом.