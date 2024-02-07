«Объективные сложности»: как объясняют задержки судов на калининградской линии

На этом фоне ООО «Оборонлогистика», оператор железнодорожного парома «Амбал» и нескольких работающих на калининградской линии сухогрузов (в январе это были «Спарта», «Спарта II» и «Пижма»), предупредил владельцев грузов о возможных задержках рейсов и грузовых операций в феврале в связи со штормами и тяжёлой ледовой обстановкой в Балтийском море. Для сопровождения части судов привлечены 12 ледоколов «Росморпорта». Впрочем, также сообщается, что высокий ледовый класс железнодорожных паромов «позволяет им осуществлять самостоятельное плавание без ледокольной проводки».