В Кунгурской ледяной пещере выросли необычайные кристаллы

В Кунгурской ледяной пещере в гроте «Полярный» наросли огромные кристаллы, которые достигают в длину 30 см. Специалисты говорят, что давненько не видели таких ледяных наростов на сводах гротов.
Дело в том, что в январе в Прикамье длительное время стояли внушительные морозы, это способствовало образованию кристаллов больших размеров. Длинные ледяные наросты до сих пор сохраняются в пещере.
В первых гротах все своды покрылись ледяными кристаллами. Выглядят они как длинные иголки, разросшиеся в разные стороны. Смотрится это невероятно красиво. В гроте «Полярный» при росте кристаллов проявляется эффект золотого сечения Фибоначчи.
Кстати, в гроте «Полярный» посетители смогут увидеть эффект золотого сечения Фибоначчи, который появился при росте кристаллов. Что это значит? Золотое сечение — это число, или в нашем случае кристаллы, которое делятся на красивые части.
Золотое сечение присутствует в строении всех кристаллов, но большинство из них микроскопически малы, так что мы не можем разглядеть их невооруженным глазом. Однако снежинки, вполне доступны нашему взору.
Все изысканной красоты фигуры, которые образуют снежинки, все оси, окружности и геометрические фигуры в снежинках также всегда без исключений построены по совершенной четкой формуле золотого сечения.
— Особенность этих кристаллов в том, что они образуются из пара и переходят сразу в твердое состояние, минуя жидкое состояние, — поведала Ольга Кадебская, доктор географических наук, заведующая лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН.