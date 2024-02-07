В мэрии рассказали, почему в часы пик калининградцам не хватает автобусов и как власти будут бороться с дефицитом водителей

В часы пик калининградцы не могут дождаться автобусов из-за «дефицита водительского состава». Об этом сообщил представитель горадминистрации в комментариях на странице Антона Алиханова «ВКонтакте».
«Переполнение автобусов, в том числе и маршрута № 36, происходит по причине регулярного невыполнения утренних рейсов из-за неполного выпуска транспортных средств», — рассказали в мэрии.
Нехватка автобусов связана с дефицитом водителей. С ноября два бывших частных маршрута обслуживает муниципальный «ГорТранс», который сейчас организует подготовку шофёров категории «D» — они скоро выйдут на работу. Планируется, что это частично компенсирует дефицит водителей.
«Также на предприятии и в администрации прорабатывают варианты изменения существующих графиков движения автобусов, которые обеспечат более полный выход как в утренние, так и в вечерние “часы пик”», — добавили в администрации.