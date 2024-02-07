МЧС предупредило о 25-градусных морозах в Петербурге 8 февраля

К слову, синоптики и ранее предупреждали о морозе в четверг. Однако тогда прогнозировались 20-градусные морозы. В связи с этим на 8 февраля в Северной столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Поэтому горожан попросили теплее одеваться и снизить время прогулок по улице. А водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы снизить риск возможных аварий из-за неблагоприятных погодных условий.