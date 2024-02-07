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МЧС предупредило о 25-градусных морозах в Петербурге 8 февраля

Из-за сильных морозов в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 64% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В МЧС Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в городе 8 февраля. Причиной предостережений стали сильные морозы. Ожидается, что столбик термометра в этот день опустится до отметки в минус 25 градусов.

— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 февраля в Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до −25 градусов, — сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

К слову, синоптики и ранее предупреждали о морозе в четверг. Однако тогда прогнозировались 20-градусные морозы. В связи с этим на 8 февраля в Северной столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Поэтому горожан попросили теплее одеваться и снизить время прогулок по улице. А водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы снизить риск возможных аварий из-за неблагоприятных погодных условий.