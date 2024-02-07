Пермякам начнут платить по 5 тысяч за доносы на пьяных водителей

В Прикамье начало действовать постановление регионального правительства о выплатах за информацию о нетрезвых водителях. О том, что соответствующий приказ будет утвержден на этой неделе сообщило краевое Министерство территориальной безопасности по запросу интернет-газеты «Текст».
Согласно предварительной версии документа, указавшим на пьяных автомобилистов пермякам положено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Получить его можно в течение 30 дней с момента сообщения. Выплата доступна совершеннолетним лицам: она попадает под налогообложение.
Для извещения о водителе-нарушителе следует предоставить полиции следующие данные: номер транспортного средства, его марку и цвет, местонахождение и возможный маршрут.